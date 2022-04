Festas em Downing Street. Polícia britânica envia primeiro lote de multas

De acordo com a estação de televisão, oNa terça-feira, a Polícia Metropolitana anunciou que seriam emitidas 20 multas relacionadas com a investigação às alegadas festas durante o confinamento.



As multas referem-se à frequência de uma festa que decorreu a 18 de Junho, no Cabinet Office, um edifício no centro do edifício governamental e ligado ao gabinete e residência do primeiro-ministro.





Segundo a Sky News, tratou-se da festa de despedida de um funcionário e a estação destaca o facto de ser um dos eventos de menor notoriedade. Entre os eventos sob investigação está a festa do 56º aniversário de Boris Johnson ou a que celebrou a partida de Dominic Cummings.





Esta festa é uma entre 12 que estão a ser investigadas pela Scotland Yard, com base num inquérito governamental interno, e que decorreram em 2020 e 2021.





A polícia teve de consultar o Serviço de Acusação da Coroa, que será envolvido caso um dos sujeitos da multa decida recorrer e o caso acabe em tribunal, acrescenta a televisão.





Este serviço pode pedir mais provas, ou querer debater os questionários utilizados para obter mais informações dos funcionários do governo, até estar convencido de ser possível seguir com a acusação.





O primeiro-ministro foi uma das 100 pessoas que receberam questionários sobre a sua participação nas festas, tal como o chanceler Rishi Sunak. Num primeiro momento, Downing Street prometeu tornar pública uma multa a um destes elementos do governo.





Os serviços do governo recusam admitir que a emissão da multa signifique que foi cometido um crime, mas dois ministros anuíram que a multa implica que a lei foi desrespeitada.





A sucessão de notícias da realização de festas em Downing Street num tempo em que a Inglaterra impôs rígidas regras de confinamento à população fragilizou a posição de Boris Johnson. Membros do Partido Conservador chegaram a pedir a saída do primeiro-ministro, mas Boris Johnson parece ter beneficiado de algum alívio de pressão com a guerra na Ucrânia.





A investigação da Scotland Yard segue-se a um inquérito interno liderado pela funcionária pública Sue Gray, que investiga mais quatro alegados encontros. A polícia refere que estes quatro casos “não são considerados como tendo atingido o limiar para a investigação criminal”.





Sue Gray ainda não publicou as conclusões da sua investigação para “não prejudicar o processo” da polícia, mas entregou à polícia a documentação reunida – mais de 300 imagens e 500 páginas de informações.