PIB regista queda de 2,4% em termos homólogos e 3,9 em cadeia no primeiro trimestre de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 2,4% em volume no 1º trimestre de 2020 quando comparado com o mesmo período do ano passado, após o aumento de 2,2% no trimestre anterior.



“A contração da atividade económica reflete o impacto da pandemia COVID-19 que já se fez sentir significativamente no último mês do trimestre”, alerta o INE.







Esta queda do primeiro trimestre do ano é a maior desde os primeiros três meses de 2013, altura da Troika.







O primeiro trimestre registou uma diminuição mais intensa das exportações (-5,1%), mais do que a diminuição das importações (-1,8%). Esta diferença deriva da contração da atividade turística na evolução das exportações de serviços.







Feitas as contas, o contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi negativo no 1º trimestre (-1,4 pontos percentuais), após ter sido positivo no trimestre anterior.





A procura interna registou um contributo negativo (-1,0 pontos percentuais), pela primeira vez desde o 3º trimestre de 2013, associada à diminuição do consumo privado e do investimento.







Comparativamente com o último trimestre de 2019, o PIB diminuiu 3,9% em termos reais. A variação em cadeira no trimestre tinha sido um aumento de 0,7%.



“Este resultado é explicado por contributos negativos da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB (-2,0 pontos percentuais, após ter sido positivo no trimestre anterior) e da procura interna (-1,9 pontos percentuais), que foi mais negativo que no trimestre anterior (-0,7 pontos percentuais)”, refere o documento.







Comparativamente com o trimestre anterior, as exportações totais diminuíram 7,3% em termos reais (taxa de 4,1% no trimestre anterior), enquanto a variação em cadeia das importações totais foi -2,9% em volume no 1º trimestre (taxa de 0,7% no 4º trimestre).







A estimativa rápida do INE reflete já as medidas tomadas em Portugal para conter a propagação da covid-19: o encerramento das escolas e universidades no dia 11 de março (com efeitos a partir do dia 16 de março), o estado de emergência que foi decretado no dia 18 de março e que ditou o encerramento temporário de várias atividades económicas e restrições à livre circulação de pessoas.





O Instituto realça que os números mostram que já antes destas medidas “existiam já perturbações no funcionamento normal de algumas atividades e na procura dirigida aos seus produtos, nomeadamente na restauração e hotelaria, afetando a atividade económica desde praticamente o início do mês”.







O INE avisa que esta estimativa rápida incorpora revisões na informação de base utilizada nas estimativas trimestrais anteriores, mas que não implicaram revisões nas taxas de variação homóloga e em cadeia do PIB em volume.





(em atualização)