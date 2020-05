Responsáveis pela saúde pública europeia desvalorizaram gravidade do vírus

Nessa data, a Covid-19 incidia fortemente sobre o continente asiático, sendo que no europeu existiam apenas 45 casos, todos importados ou fruto de contágio entre contactos próximos. Três dias depois, Itália viria a descobrir que o vírus se tinha espalhando silenciosamente pelo norte do país. Não demorou muito até que chegasse a todos os restantes países do continente.Apesar dos aparentes sinais de que esse cenário estava a aproximar-se, os 30 “guardiões da saúde pública europeia”, assim apelidados pelo, discutiram o problema como se este estivesse sob controlo.Na altura, o vírus que teve início na China tinha já morto duas mil pessoas e infetado mais de 75 mil em todo o mundo, pelo que os responsáveis presentes na sede do ECDC determinaram a necessidade de perceber se o SARS-CoV-2 já estava muito espalhado pela Europa e de desenhar medidas para o enfrentar.De acordo com as atas da reunião,aqueles que fossem submetidos a testes de diagnóstico para a Covid-19.A Alemanha, por outro lado, tentou que fossem desde logo criadas recomendações de distanciamento social por acreditar que “as doenças não respeitam fronteiras”, mas aparentemente a sugestão não teve sucesso.

“Subestimou-se o vírus”

A maioria do tempo da reunião foi dedicado a discussões técnicas e preparatórias, nomeadamente sobre a definição de critérios a cumprir pelos pacientes sujeitos a testes.Foram também debatidos os 45 casos que na altura tinham sido identificados na Europa, entre os quais o de um turista chinês que tinha falecido devido em Paris.Por essa razão, o organismo classificou de “baixo” o risco para a população e “de baixo a moderado” o risco para os sistemas de saúde.Mike Catchpole, cientista chefe do ECDC, alertou, no entanto, para o facto de “o vírus se transmitir muito bem”, com base naquilo que tinha sido até então observado nos casos europeus, nomeadamente numa empresa na Alemanha e numa estação de esqui nos Alpes franceses.

A principal função do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças é criar propostas de coordenação para que os países da UE protejam de forma mais eficiente a saúde das suas populações.

Na altura, as autoridades de saúde tiveram dificuldades em detetar o vírus uma vez que a definição de “caso suspeito” apenas se enquadrava a quem tivesse viajado até Wuhan, onde o surto teve início, e mostrasse algum sintoma. Só nesses casos poderiam ser realizados testes à Covid-19.“Por exemplo, num caso de pneumonia grave, seria lógico testar o paciente em busca do vírus”, mesmo que este não tivesse estado em Wuhan, defendeu.O responsável finlandês, por outro lado,, entre os quais Japão, Vietname ou Singapura. “Isso levaria muitas pessoas a exigir o teste, a maioria das quais teria resultado negativo, e a sobrecarga do sistema de saúde seria enorme”, afirmou, de acordo com as atas da reunião.Apenas a 25 de fevereiro, quatro dias depois das primeiras mortes por Covid-19 em Itália, é que os critérios para a realização de testes foram relaxados., considerou aoDaniel López Acuña, ex-membro da Organização Mundial da Saúde e professor de saúde pública. “Com o que já era conhecido na altura, é visível que”.Desde que foi detetado pela primeira vez, em dezembro, o novo coronavírus já infetou 4,8 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 1,7 milhões conseguiram recuperar. Mais de 317 mil pessoas não resistiram à Covid-19.