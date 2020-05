Os Estados Unidos registaram ontem 759 mortes provocadas pela Covid-19, o que elevou o número total de óbitos para 90.309, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Este balanço diário é um dos mais baixos das últimas semanas, com menos 61 óbitos em relação ao dia anterior.



Em 24 horas, foram identificados mais de 21 mil casos, aumentando para 1.508.168 o número de contágios desde o início da pandemia.

Trump renova ameaças

O Presidente norte-americano ameaçou terminar indefinidamente a contribuição para a Organização Mundial de Saúde no prazo de 30 dias, admitindo mesmo a possível saída dos Estados Unidos da organização.



"Se a OMS não se comprometer com melhorias significativas nos próximos 30 dias, tornarei a suspensão temporária de fundos à OMS permanente e reconsiderarei a nossa participação na agência", ameaçou Donald Trump em carta enviada ao diretor-geral da organização.

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Foram detados dois casos de Covid-19 em prisões portuguesas: um no Estabelecimento Prisional de Vale dos Judeus, em Alcoentre, o outro em Pinheiro da Cruz, em Grândola. A informação foi confirmada pelo governo à Antena 1.A Direção-Geral dos Serviços Prisionais adianta que os reclusos já foram tranferidos para o hospital prisional e todas as pessoas com quem contactaram estão em isolamento.As infeções foram registadas no seguimento de saidas precárias.O presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais alerta para o facto de muitos guardas ainda não terem sido testados. Jorge Alves afirma ainda que a quarentena para os reclusos que regressam de saídas precárias não está a ser respeitada.Morreram mais 13 pessoas com Covid 19 em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira. O número total de óbitos é agora de 1231.Houve registo de mais 173 infetados: são agora 29.209 casos.O número de internados diminuiu para 628 - menos 21 em 24 horas - e há 105 doentes nos cuidados intensivos - menos três.O número de doentes recuperados disparou 38 por cento. Mais 1794 conseguiram superar a doença e já são, ao todo, 6430.O país entrou ontem na segunda fase de desconfinamento.O dia de de segunda-feira foi marcado pelo regresso às aulas presenciais dos alunos dos 11.º e 12.º anos. Creches e lares também reabriram.Abriram também os museus, monumentos, palácios e galerias de arte.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 316 mil mortes e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 1,7 milhões de pessoas foram consideradas curadas.A presidente da Comissão Europeia congratulou-se na segunda-feira com a proposta apresentada pela França e pela Alemanha de um fundo de recuperação de 500 mil milhões de euros para as economias afetadas pela pandemia. Ursula Von der Lyen fala de uma proposta construtiva.A iniciativa foi apresentada em declaração conjunta da chanceler alemã, Angela Merkel, e do Presidente francês, Emmanuel Macron.Macron sustenta que é necessário evitar situações passadas que fragilizaram os países, como a privatização de setores estratégicos, o que inclui a eletricidade.Angela Merkel e o Chefe de Estado francês revelaram que valor proposto vai ser entregue a fundo perdido às economias mais afetadas pelo novo coronavirus e que pretende evitar uma recessão de grandes proporções.