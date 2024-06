Fazem-se os últimos ensaios para o espetáculo musical de logo à noite. Chama-se "Eram tudo memórias de Alegria" e é inspirado no canto terceiro dos Lusíadas.

Antes disso, Marcelo Rebelo de Sousa assistirá a uma cerimónia académica dedicada a Luís de Camões na Sala dos Capelos, na Universidade de Coimbra.



Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra, salienta a ligação do poeta com a cidade e diz que "começar a celebração dos 500 anos do nascimento de Camões em Coimbra faz todo o sentido".