Livro "Faina" apresentado hoje aos leitores lisboetas

Fotos: Nuno Carvalho - Antena 1

O livro conta a história de uma comunidade piscatória que se dedica à arte xávega, em Espinho, no início do século XX, e que vê o seu quotidiano transformado pelo progresso, nomeadamente, pelo início de laboração de uma fábrica de conservas na cidade. A vida da comunidade muda para sempre quando, inesperadamente, as redes retiram do mar uma mala fechada a cadeado, uma grafonola e um homem de fato, ainda vivo.



A escritora conta que, após ter conquistado a confiança da última companha que subsiste atualmente em Espinho, conseguiu embarcar e acompanhar os pescadores durante uma jornada de faina. Na entrevista à rádio pública, Marta Pais Oliveira admite a hipótese de vir, no futuro, a escrever uma sequela desta história.



"Faina" é a obra mais recente da escritora, que reside em Espinho com a sua família. O seu romance de estreia, "Escavadoras", de 2021, ganhou o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís e já vai na 3ª edição, com a chancela da Gradiva. Marta Pais Oliveira já escreveu ficção, poesia e textos para teatro e para ópera e prepara uma tese de doutoramento em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto



O livro já foi lançado e já se encontra nas livrarias.