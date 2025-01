Serviço online de empréstimo de livros eletrónicos BiblioLED disponível em 27 de janeiro

Designada BiblioLED, esta biblioteca pública digital destina-se a todos os utilizadores inscritos nas bibliotecas municipais integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), e estará disponível a partir das 15:00 da próxima segunda-feira, anunciou hoje a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), que gere o serviço.

A BiblioLED tem por objetivos "fomentar os hábitos de leitura, promover serviços de qualidade nas bibliotecas municipais, promover a literacia digital e facilitar o acesso a livros digitais e audiolivros, em complemento ao serviço presencial já oferecido pelas 445 bibliotecas" integradas na RNBP, acrescenta a DGLAB.

O catálogo inicial é constituído por "uma coleção nacional de 1500 títulos disponibilizada a todas as bibliotecas da RNBP e por 25 coleções regionais apenas acessíveis aos utilizadores em cada Rede Intermunicipal e Rede Metropolitana de Bibliotecas".

Os conteúdos disponíveis, em formato de livro digital e de audiolivro, com títulos de ficção e não ficção, são maioritariamente em língua portuguesa, indica a DGLAB.

O serviço vai estar permanentemente acessível - 24 horas por dia, sete dias por semana - por meio de `smartphones`, `tablets`, leitores `online` e `e-readers`, a partir de qualquer lugar, sendo possível "ajustar o modo de leitura para maior conforto, modificando o tipo e o tamanho da letra, o espaçamento entre linhas e a cor do fundo".

Para aceder, basta ao leitor estar inscrito numa biblioteca municipal da RNBP, que tenha aderido ao serviço da BiblioLED.

Antes de qualquer empréstimo, o utilizador pode pré-visualizar o livro para avaliar o interesse do seu conteúdo e também pode "reservar" um livro que não esteja disponível, sendo notificado por `e-mail` assim que estiver.

Em dezembro, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) alertou para algumas "fragilidades na plataforma de empréstimo digital" BiblioLED, que se prendiam sobretudo com "segurança e direitos de autor", e com "a falta de clareza orçamental", por não discriminar "entre verbas alocadas à tecnologia e aos conteúdos", o que podia permitir que "a seleção de conteúdos [ficasse] nas mãos do fornecedor da plataforma" e "priorizar interesses comerciais em detrimento da curadoria cultural e educativa".

Estes alertas surgiram numa altura em que o subdiretor-geral da DGLAB, Bruno Eiras, disse à Lusa que o serviço estava ainda a ultimar "as parametrizações para os diferentes catálogos regionais" e os "testes de esforço".

A BiblioLED estará disponível no endereço https://www.biblioled.gov.pt