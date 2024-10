Adoção de novas tecnologias é "inevitável" e vai ter impacto na economia portuguesa

De acordo com o "Future of Work: Automação com GenAI: Oportunidade única para melhorar a produtividade em Portugal", elaborado pelo McKinsey Global Institute (MGI), em colaboração com a Nova School of Business and Economics (SBE), a adoção de novas tecnologias "é inevitável".

"A automação e GenAI [inteligência artificial generativa] é inevitável e está a acontecer e vai ter um impacto significativo na nossa economia em Portugal", acrescenta Duarte Begonha, sócio da McKinsey & Company.

De acordo com o estudo, o investimento nas novas tecnologias, incluindo a GenAI, "é uma realidade já atual com diferentes níveis de adoção à escala" e o seu impacto na transformação de atividades existentes é inevitável.

Áreas como inteligência artificial (IA) generativa, IA aplicada, a conectividade avançada ou a `cloud` e `edge computing` já apresentam um nível de maior maturidade, ou seja, "a tecnologia já existe e já está a ser aplicada" na sociedade e no mundo empresarial, explica Duarte Begonha.

Depois há outras menos maduras, mas onde está "a ser investido a nível global muito dinheiro", acrescenta.

"Há muito investimento na tecnologia, muitas das tecnologias já estão na fase da maturidade bastante significativa e isto vai acontecer e vai ter impacto em Portugal", prossegue o responsável.

Há uma série de atividades "que são feitas nos diferentes empregos em Portugal em que o impacto da tecnologia vai ser bastante alto - e isto é geral", salienta Duarte Begonha.

As atividades "de processamento, mais previsíveis e repetitivas são as mais automatizáveis", refere o estudo.

"Na parte da tomada de decisão, por exemplo na aplicação de conhecimento especializado que (...) agora com o GenAI, em particular, vai ter um impacto enorme no desempenho de tarefas", explica.

"Hoje em dia ainda há muitas tarefas manuais, nomeadamente na parte do processamento de informação, de tratamento e mesmo na recolha de dados que com automação vai ser feito de uma forma muito diferente", aponta.

Em tarefas mais rotineiras a robótica também vai desempenhar um pape importante.