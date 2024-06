Banco Central da Rússia mantém taxa de juro em 16% pela 4.ª vez consecutiva

"O crescimento da procura interna continua a ultrapassar significativamente as possibilidades de expansão da oferta de bens e serviços", explica o regulador russo num comunicado, no qual assinala que a subida dos preços se mantém ao mesmo nível que durante o primeiro trimestre do ano.

De acordo com o banco central, "trazer a inflação de volta ao seu objetivo exigirá um período consideravelmente mais longo de aperto monetário do que o previsto em abril".

O regulador estimou que esta política trará a inflação de volta ao objetivo de cerca de 4% para 2024.

"Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) para o primeiro trimestre e os indicadores operacionais para o segundo trimestre de 2024 mostram que a economia russa continua a crescer a bom ritmo", afirmou o BCR, referindo que o consumo continua elevado devido ao "aumento considerável do rendimento da população".

O principal obstáculo ao aumento da produção de bens e serviços é o "défice de recursos de mão-de-obra", afirmou.

"O mercado de trabalho está a tornar-se mais rígido. O desemprego voltou a registar o seu mínimo histórico. O crescimento dos salários reais acelerou", acrescentou o regulador.

A próxima reunião do Conselho de Administração do BCR em que será debatida a taxa de juro realiza-se em 26 de julho.