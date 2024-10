Banco UBS aumenta previsões de crescimento da economia chinesa para 4,8% em 2024

A nova previsão surgiu na sequência dos dados relativos ao terceiro trimestre e das recentes medidas de estímulo anunciadas por Pequim.

O economista-chefe do banco para a China, Wang Tao, afirmou que estes fatores elevam a previsão de crescimento trimestral da segunda maior economia do mundo para 6,5%, em termos homólogos, no último trimestre do ano, indicou, em comunicado.

"O aumento dos recursos orçamentais prolongar-se-á até ao início de 2025, juntamente com uma retoma do crescimento do crédito", afirmou Wang, revendo também a previsão para o crescimento do produto interno bruto (PIB) chinês no próximo ano de 4% para 4,5%.

Estas perspetivas poderão melhorar em função da dimensão final do pacote de estímulo orçamental e da aplicação de medidas de apoio ao setor imobiliário e a outras áreas da economia, lê-se no relatório.

Na semana passada, outro gigante do setor bancário, o Goldman Sachs, também reviu em alta a previsão para o PIB chinês este ano, aumentando-a de 4,7% para 4,9%.

Nas últimas semanas, Pequim anunciou uma série de medidas de estímulo, na sequência de uma redução das taxas de juro nos Estados Unidos e também de dados económicos piores do que o esperado em agosto, com o Presidente chinês, Xi Jinping, a pedir esforços acrescidos para atingir a meta de crescimento económico deste ano de "cerca de 5%".

A baixa procura interna e internacional, juntamente com os riscos de deflação, estímulos insuficientes, uma crise imobiliária e a falta de confiança dos consumidores e do setor privado são algumas das causas apontadas pelos analistas para explicar o que está a acontecer na segunda maior economia do mundo.