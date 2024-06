BCE baixa taxas de juro em 0,25 pontos percentuais

Esta é a primeira vez que o faz depois de nos últimos dois anos ter aumentado essas mesmas taxas em 4,5 pontos percentuais para o valor mais alto de sempre e a uma velocidade nunca antes vista.A descida é de apenas 0,25 pontos percentuais mas vários analistas esperam que até ao final do ano se registem novos cortes.Antes de srer conhecida esta decisão do Banco Central Europeu, candidato europeu da lista da Iniciativa Liberal atirou aos partidos à esquerda por não perceberem qual é o papel do BCE.João Cotrim de Figueiredo voltou a defender a independência política da instituição presidida por Christine Lagarde.Já o cabeça de lista da CDU, João Oliveira, critica o sentido de oportunidade das alterações às taxas de juro