Castanha Martaínha dos Soutos da Lapa apresentou grande qualidade em 2024

"Ao nível da qualidade, a castanha é a melhor dos últimos 20 anos. Como este ano, parece-me que não tenho memória. A quantidade é que é um problema, temos menos. Há zonas em que nem houve castanhas", adiantou Aires António Macieira.

O presidente da Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, no concelho de Penedono, distrito de Viseu, disse que "as zonas mais expostas da serra, que apanharam umas noites frescas, e com geada, no final do verão, sofreram e não deram castanha".

Aires António Macieira preside à cooperativa há cerca de três meses e, segundo as informações da anterior direção, no ano transato entraram cerca de 350 toneladas e, este ano, a quantidade caiu para as 250.

"Mas há uma diferença. Das 250 toneladas que entraram este ano, são todas praticamente boas e, no ano passado, nas 350 havia muito refugo, o que quer dizer que este ano é melhor do que no ano passado, pela qualidade", comparou.

Também da anterior direção, recebeu a informação de que "cerca de 90% da castanha que entrava na cooperativa ia para o exterior, mas, este ano, está a ser um bocadinho diferente, apesar de a maioria ser exportada, há mais a ser vendida em Portugal".

"Tenho feito muito negócio em Portugal também, mas claro, a maior percentagem continua a ser Espanha, França, Itália e Estados Unidos da América. Por exemplo, este ano Itália está a comprar menos, talvez tenham tido um ano melhor lá", referiu.

Os Estados Unidos da América são o mercado "mais exigente", o que "obriga a um cuidado redobrado na seleção" do fruto.

"Inclusive perguntam se pode ser só da que é apanhada à mão, porque dão pela diferença, mas também sabem dar valor e pagam".

Em Portugal, a cooperativa já trabalhava com uma rede de supermercados e, este ano, alargou a uma segunda, embora aquele responsável tenha reconhecido que "é mais fácil a Martaínha ter o valor reconhecido no exterior que no país".

"O cliente repara que é mais cara, porque a Martaínha é uma castanha de qualidade superior e, claro, a cooperativa também dá essa garantia de qualidade e ela está sinalizada com a origem quando é colocada à venda", apontou.