Comissão dos EUA sem consenso sobre aquisição da US Steel por empresa japonesa

Num comunicado, a empresa disse que foi informada pela CFIUS "que o painel encaminhou a questão para o Presidente [norte--americano Joe] Biden depois de não ter conseguido chegar a um consenso" sobre a aquisição da US Steel.

A missão da comissão é estudar os planos de aquisição de qualquer entidade norte-americana por um investidor estrangeiro, para identificar possíveis implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos.

O Presidente norte--americano tem agora 15 dias para tomar uma decisão e a Nippon Steel pediu a Biden para "refletir sobre os esforços consideráveis" que a empresa tem feito "para resolver as preocupações de segurança nacional que foram levantadas".

O gigante japonês sublinhou os "compromissos importantes assumidos para desenvolver a US Steel, proteger os empregos norte--americanos e fortalecer toda a indústria siderúrgica norte--americana".

A empresa prometeu investir 2,7 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) para modernizar as fábricas da US Steel, espalhadas por todo o território dos Estados Unidos, manter os atuais empregos e uma presença maioritária de norte--americanos na equipa de gestão e no Conselho de Administração.

"Estamos confiantes de que a nossa transação deverá e será aprovada se for avaliada de forma justa quanto aos seus méritos", concluiu a Nippon Steel.

Também a US Steel pediu a Joe Biden que aprovasse a aquisição, descrevendo--a como uma forma de "combater a ameaça competitiva da China".

O negócio "é de longe a melhor forma de garantir que a US Steel, incluindo os seus colaboradores, comunidades e clientes, prosperam no futuro", acrescentou a empresa, em comunicado.

O presidente do sindicato United Steelworkers, que se opõe à aquisição, afirmou num comunicado que "Agora cabe ao presidente Biden determinar o melhor caminho a seguir".

"Continuamos a acreditar que isto significa que a US Steel deve continuar a ser uma empresa nacional", sublinhou David McCall.

"A transação proposta (...) não é mais do que ganância corporativa, que trai os trabalhadores norte--americanos e põe em risco o futuro a longo prazo da indústria siderúrgica do país e da nossa segurança nacional", acrescentou o sindicalista.

Biden tem manifestado repetidamente oposição à aquisição da US Steel pela Nippon Steel, anunciada em dezembro de 2023, por 14,9 mil milhões de dólares (14,2 mil milhões de euros).

De acordo com fontes citadas pela agência de notícias financeiras Bloomberg, Biden pretende bloquear formalmente a operação por razões de segurança nacional antes de abandonar o cargo, em janeiro.

Também o presidente eleito, o republicano Donald Trump, afirmou que estava preparado para bloquear a aquisição.