Delegação de 39 empresas de Macau promove produtos locais e lusófonos em Xangai

Com dois pavilhões temáticos, criados pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM), as 39 empresas vão promover "produtos alimentares e bebidas produzidos em Macau, de marcas de Macau e dos países de língua portuguesa, bem como serviços profissionais no âmbito da tributação, tradução, consultoria de investimento", entre outros, indicou em comunicado o IPIM.

Ao mesmo tempo, vai participar também uma delegação de cerca de 40 empresários, nas áreas de finanças, comércio eletrónico, convenções e exposições, tecnologia, turismo, restauração, logística e lazer.

Subordinada ao tema "Nova Era, Futuro Compartilhado", a sétima edição da Exposição Internacional de Importação da China vai juntar, em mais de 420 mil metros quadrados, cerca de 300 empresas de todo o mundo.