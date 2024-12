EUA sobem taxas sobre produtos da indústria de energia limpa oriundos da China

De acordo com o aviso do escritório da representante do Departamento de Comércio dos EUA, Katharine Tai, que as taxas sobre painéis solares e silício policristalino fabricados na China aumentarão para 50%.

As taxas sobre certos produtos de tungsténio aumentarão para 25%, com vigência a partir de 01 de janeiro, após uma revisão das práticas comerciais chinesas.

O silício policristalino é a principal matéria-prima na indústria fotovoltaica à base de silício cristalino e é usado para a produção de células solares convencionais.

"Os aumentos das taxas (...) anunciados contribuirão para reduzir ainda mais as políticas e práticas prejudiciais da República Popular da China", afirmou Tai.

"Essas ações complementarão os investimentos domésticos feitos sob a administração Biden-Harris para promover uma economia de energia limpa, enquanto aumentam a resiliência das cadeias de abastecimento críticas", descreveu.

Na semana passada, Washington reforçou as restrições ao acesso chinês a tecnologia avançada de semicondutores.

Pequim respondeu com a proibição de exportações para os EUA de certos minerais críticos necessários para fabricar semicondutores, como o gálio, o germânio e o antimónio. Também intensificou o controlo das exportações de grafite para o mercado norte-americano.

A China fornece uma grande parte da maioria destes materiais e os Estados Unidos têm vindo a trabalhar para assegurar fontes alternativas em África e noutras partes do mundo.

O tungsténio é outro metal estrategicamente vital cuja produção é dominada pela China. Os EUA não o produzem. É utilizado para fabricar armamento e também em tubos de raios X e filamentos de lâmpadas, entre outras aplicações industriais.

Depois de Pequim ter anunciado a proibição da exportação de gálio e de outros materiais para os Estados Unidos, os analistas afirmaram que o tungsténio era outra área em que a China poderia ripostar.

Os atritos comerciais têm vindo a intensificar-se ainda antes da tomada de posse do Presidente eleito Donald Trump, que prometeu impor taxas de 60% sobre os produtos chineses.

O Presidente cessante Joe Biden afirmou que a promessa de Trump seria um erro.

A sua administração manteve em vigor as taxas que Trump impôs durante o seu primeiro mandato, em alguns casos aumentando-as ainda mais, mas afirma que tem uma abordagem mais direcionada.

A investigação que levou a Casa Branca a aumentar as taxas sobre os painéis solares foi concluída com um relatório em maio que levou ao aumento das taxas sobre uma série de produtos, incluindo veículos elétricos, seringas e agulhas, luvas médicas e máscaras faciais, semicondutores e produtos de aço e alumínio.