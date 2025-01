Execução orçamental. Contas públicas fecham 2024 com excedente de 354,1 milhões

(em atualização)





A execução orçamental representa, assim, uma melhoria no saldo global de cerca de 1.900 milhões de euros, refere o Ministério das Finanças em comunicado.





Relativamente às estimativas para o saldo global contas públicas inscrito no Orçamento do Estado

para 2025, o Ministério das Finanças salienta que os resultados agora divulgados também representam uma melhoria. "Isto porque no OE para 2025 consta um défice de 1.261 milhões de euros para o conjunto de 2024, o que compara com o excedente alcançado de 354,1 milhões de euros", lê-se na nota.





O Ministério das Finanças explica que os dados divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) são em contabilidade pública, ao passo que os valores apresentados pelo Governo junto da Comissão Europeia encontram-se em contabilidade nacional.





"Ainda assim, perante a execução orçamental hoje conhecida para as Administrações Públicas em contabilidade pública, o Governo está confiante que o país atingirá um excedente orçamental de 0,4% do PIB em 2024, em contabilidade nacional", explica.





O relatório aponta também para a redução da dívida não financeira das contas públicas. No final de 2024, o valor da dívida não financeira situou-se em 1.707 milhões de euros, uma redução em comparação com os 1.887 milhões de euros registados em dezembro de 2023.