Fabricante brasileira Embraer revela primeiro protótipo em escala real de táxi aéreo

A empresa apresentou publicamente as aeronaves durante a 45ª edição do Farnborough Air Show, no Reino Unido, por meio da Eve Air Mobility, marca da Embraer para o segmento de mobilidade aérea urbana.

O eVTOL foi produzido na unidade da fabricante brasileira em Gavião Peixoto, no interior do Estado de São Paulo, no sudeste do Brasil.

Agora, o eVTOL vai passar por testes para avaliar os aspetos operacionais, o desempenho e os dispositivos de segurança para, posteriormente, avançar para a sua certificação nos órgãos reguladores.

"Este é um passo importante que reforça o nosso compromisso com a segurança, acessibilidade e inovação", afirmou o diretor executivo da Eve, Johann Bordais, citado em comunicado.

O dispositivo da Eve utiliza configuração de descolagem e cruzeiro "com rotores dedicados para voo vertical e asas fixas para o estágio de cruzeiro sem necessidade de componentes de transição em voo", explicou.

Também inclui uma hélice movida por motores elétricos duplos, o que reduz os custos operacionais e o ruído, acrescentou.

"Estamos a criar soluções para moldar o futuro do setor de mobilidade aérea avançada", disse Bordais.

A Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo e líder de mercado em aeronaves para voos regionais comerciais e executivos, mas também atua nos segmentos agrícola e de defesa.

Desde a sua fundação em 1969, já entregou mais de 8.000 aeronaves, segundo dados da empresa.