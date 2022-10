Governo entrega Orçamento do Estado no Parlamento

O Governo entrega esta segunda-feira no Parlamento, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023). O documento foi aprovado num Conselho de Ministros extraordinário este domingo e deverá ser esta tarde explicado pelo ministro das Finanças. Deve prever um crescimento de 1,3% e um défice de 0,9% do PIB no próximo ano e uma taxa de inflação de 7,4% este ano.

Mais atualizações

8h11 - Pensionistas da Segurança Social recebem hoje apoio de metade da pensão



Os pensionistas da Segurança Social recebem hoje o complemento excecional criado para mitigar o impacto da inflação, que corresponde a metade do valor da sua pensão, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



O complemento será pago por transferência bancária no mesmo dia do pagamento das pensões que no caso da Segurança Social é dia 10 e na Caixa Geral de Aposentações (CGA) é dia 19.



O complemento excecional a pensionistas terá um valor correspondente a metade de um mês da respetiva pensão. Por exemplo, um pensionista que receba 600 euros por mês recebe um apoio de 300 euros.



De acordo com o Governo, cerca de 2,7 milhões de pensionistas da Segurança Social e da CGA serão abrangidos pela medida, sendo beneficiários do apoio quem recebe pensões de velhice, invalidez e sobrevivência.



O valor do complemento excecional a pensionistas é tributado em sede de IRS, sendo a taxa de retenção na fonte a mesma que é aplicada habitualmente à pensão.



O apoio ficará excluído na determinação da taxa de IRS a aplicar no mês em que é pago, evitando-se a subida de escalão mas, no acerto do IRS no final do ano, o complemento é considerado para efeitos de imposto, seguindo as regras e taxas gerais.







8h00 - Governo e parceiros sociais assinaram acordo de rendimentos e competitividade



É um acordo para os próximos quatro anos. Este documento prevê um aumento anual médio dos salários de 4,8 por cento até 2026.

O objetivo do Governo é chegar ao final da legislatura com um aumento de 20 por cento no rendimento médio por trabalhador.



Já o Salário Mínimo deve subir para os 760 euros no próximo ano e atingir os 900 euros em 2026.



Para limitar a subida dos custos com Energia, o Governo compromete-se neste acordo a injetar mais 3 mil milhões de euros nos sistemas de luz e gás.



Vai ainda atribuir mais apoios aos agricultores para fazer face à escalada do preço dos combustíveis.



Um apoio de dez cêntimos por cada litro de gasóleo agrícola gasto, tendo em conta os consumos do último ano.



Domingo, no momento da assinatura do acordo, o primeiro-ministro reconheceu que este é apenas o "princípio de um caminho".

7h30 - Governo apresenta Orçamento no Parlamento às 13h00





Depois da entrega formal no Parlamento, às 15h00 haverá uma conferência de imprensa em que serão explicados os pormenores da proposta.



Proposta final de Orçamento do Estado aprovada em Conselho de Ministros este domingo

O OE2023 vai ser debatido na generalidade no parlamento nos dias 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.







A apreciação em comissão na especialidade começa no dia 28 de outubro, com a discussão do documento em plenário a arrancar em 21 de novembro, estendendo-se por toda a semana.



Esta é a segunda proposta de orçamento entregue pelo XXIII Governo Constitucional, depois das eleições legislativas antecipadas de janeiro em que o PS obteve maioria absoluta.



Após um Conselho de Ministros extraordinário na terça-feira, o Governo apresentou na sexta-feira aos partidos o cenário macroeconómico no qual assenta a proposta. Com o acordo na concertação social, no domingo, o documento foi aprovado em Conselho de ministros no mesmo dia.Entre as principais medidas que deverão constar da proposta orçamental estão uma atualização regular dos escalões de rendimento do IRS em 2023 com base na valorização salarial em 5,1%, visando assegurar a neutralidade fiscal das atualizações remuneratórias, e uma redução seletiva do IRC. Deverá haver um aumento de pensões.