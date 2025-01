Governo retira convite a ex-diretora do Novo Banco para administradora do IGCP

"O Governo decidiu desconvidar Valéria Cunha para a direção do IGCP perante as informações que obteve sobre a situação que teve no Novo Banco", disse à Lusa fonte governamental, acrescentando que no momento do convite não tinha conhecimento do que se passou nem de tal foi o executivo informado por Valéria Cunha.

O Governo vai mudar a liderança da agência que gere a dívida pública, o IGCP, tendo escolhido Pedro Cabeços para presidente. Os vogais escolhidos eram Rui Amaral e Valéria Cunha, segundo notícia do jornal ECO, posteriormente confirmada à Lusa pelo executivo.

Com a retirada do convite a Valéria Cunha, o Governo disse hoje à Lusa que tem vários nomes em cima da mesa para o cargo de vogal do IGCP, mas que ainda não foi feito novo convite.

De acordo com informações recolhidas pela Lusa esta semana, após denúncias de trabalhadores, Valéria Cunha teve um processo disciplinar no Novo Banco em 2024 devido a comportamentos que podiam configurar assédio moral enquanto diretora do Departamento de Recuperação de Crédito de Empresas e, na sequência disso, chegou a acordo com o banco em outubro passado para sair com data-valor a fim de 2024.

A existência de um procedimento disciplinar foi hoje confirmada à Lusa pela Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, ainda que não dando mais detalhes sobre o que se passou.

"Efetivamente tivemos conhecimento da abertura de um procedimento disciplinar à pessoa em questão. No entanto e, como decorre da Lei, a CNT [a Comissão Nacional de Trabalhadores] está obrigada ao dever se sigilo, pelo que não poderemos dar mais informações", disse fonte oficial.

A Lusa também contactou o Novo Banco e a Cresap (a quem cabe avaliar os nomeados para o IGCP) acerca de Valéria Cunha, mas não obteve resposta.

Quando foi conhecida a escolha de Valéria Cunha para a administração do IGCP, essa notícia foi incluída inicialmente nos Destaques de Imprensa da Intranet do Novo Banco, mas essa notícia viria a ser retirada daí, segundo disseram trabalhadores do banco à Lusa, o que atribuíram ao mal estar entre quem conhece o histórico da ex-diretora.

Quanto à liderança do IGCP, o processo para a nomeação ainda está a decorrer, nomeadamente a avaliação pela CRESAP - Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.