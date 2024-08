Guiné-Bissau realiza em setembro primeira pesquisa de petróleo em aguas profundas

Neste momento, segundo o responsável, as autoridades guineenses, representadas pela Petroguin, estão em conversações com a empresa detentora de um navio de pesquisa de petróleo a operar no Senegal para que, em setembro, inicie a perfuração no `offshore` (território marítimo) do país.

O furo, denominado Atum 1 X, será realizado no bloco 2, "Sinapa", através de uma licença de pesquisa detida pela Petroguin e a Apus Energia Guiné-Bissau, um consórcio formado pela Petromal, dos Emirados Árabes Unidos, e pelaLukoy, maior companhia de petróleo da Rússia, indicou Celedónio Vieira.

"A perfuração deverá ocorrer no dia 08 de setembro, de acordo com o último ajuste de calendário entre a Petroguin e a empresa proprietária do navio que vai realizar a perfuração", precisou o diretor-geral.

Celedónio Vieira explicou ainda que a perfuração deverá decorrer durante 45 dias, findos os quais, disse, serão precisos cerca de 18 meses para analisar os resultados alcançados para se apurar se existe ou não petróleo no furo feito.

Em caso de existência de petróleo, serão precisos mais estudos para determinar se tem ou não valor comercial, acrescentou, considerando que "há ainda um longo caminho a percorrer".

O diretor-geral da Petroguin está confiante no sucesso da operação, a partir do facto de o furo a ser feito na Guiné-Bissau se situar na mesma região geográfica onde o Senegal descobriu recentemente petróleo.

Celedónio Vieira chamou a atenção, no entanto, para a complexidade do projeto, pelo facto de que o furo será feito em águas profundas, a 3.100 metros.

"É preciso meios técnicos de perfuração adequados, apropriados e modernos", sublinhou o responsável.

Celedónio Vieira adiantou que a Guiné-Bissau já realizou desde os anos de 1960, ainda na época colonial, um total de 14 furos de prospeção de hidrocarbonetos, no `offshore` e quatro no `onshore` (zona continental), mas sem ainda encontrar petróleo com valor comercial.

O último furo de prospeção de petróleo na Guiné-Bissau foi feito em 2008, disse.