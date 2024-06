GV Investor Bidco, do fundo KKR, passa a deter 14,74% dos direitos de voto da Greenvolt

Segundo um comunicado enviado pela empresa de energias renováveis à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o total de direitos de voto atribuíveis à GV Investor Bidco ascende a 24.065.362, o correspondente a 14,74%.

Esta divulgação é feita no âmbito do aumento de capital social da Greenvolt no valor de 200 milhões de euros, de 367.094.274,62 euros para 567.094.274,62 euros, na sequência da emissão de 24.065.362 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, em resultado da conversão da totalidade das obrigações convertíveis emitidas pela Greenvolt em 08 de fevereiro de 2023 e subscritas pela GV Investor Bidco.