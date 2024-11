Jovens timorenses mostram invenções em feira para promover tecnologia e inovação

No expositor do Díli Institute of Technology (DIT), na Presidência de Timor-Leste, as máquinas expostas despertam a atenção dos visitantes e os alunos desdobram-se em explicações sobre para o que servem e como funcionam.

"Esta é uma máquina para fazer saltar o milho da maçaroca. Ajuda os agricultores", explica Daniel Mendes, estudante de engenharia mecânica do DIT.

Em vez de tirarem o milho da maçaroca com as mãos, os agricultores poupam tempo com aquela máquina, que num minuto consegue fazer o mesmo a 20 quilogramas de maçarocas.

Para a agropecuária, os alunos do DIT desenvolveram uma máquina de remoção de penas de frango, mas que ainda está em testes, explicou Daniel Mendes.

Pronto a ser utilizado está o fogão que funciona com o "óleo usado dos automóveis e motorizadas" e que pretende combater o "uso de lenha na cozinha", indicou.

No evento, que decorre até sábado, podem ser visitados 36 expositores, incluindo o da empresa de tecnologia timorense Similie, que desenvolveu uma estação meteorológica, que recolhe dezenas de dados e permite prever inundações.

"Com este sistema é possível prever inundações em determinado local com antecipação", explicou Simão Salvador, IT da empresa, salientando que a Similie tem trabalhado com as autoridades timorenses e tem atualmente 15 daquelas estações montadas em Díli e 12 nos municípios.

Dedicada ao tema "Ciência, Tecnologia e Inovação: Caminho para a Transformação e Desenvolvimento Sustentável de Timor-Leste", a feira visa estimular o interesse pela ciência e promover soluções tecnológicas práticas adaptadas ao contexto timorense.

"Esta exposição não se limita a exibir tecnologia, é também um compromisso da nossa nação para fazer da inovação um catalisador para o desenvolvimento sustentável", afirmou o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta.

"Ao investir em educação científica e tecnológica, não estamos apenas a construir infraestruturas. Estamos a investir nos conhecimentos e capacidades dos nossos jovens que irão liderar Timor-Leste no futuro", acrescentou.