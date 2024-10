Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos voltam a reunir-se para tentar chegar a acordo sobre Orçamento

O encontro acontece menos de uma semana após a primeira reunião pública entre Governo e PS sobre o OE2025, que terminou sem consenso mas sem rutura do processo negocial.Em alternativa, o líder dos socialistas defende que a margem orçamental destinada ao IRS Jovem seja aplicada em investimento público para habitação da classe média, num aumento extraordinário de pensões e num regime de exclusividade para médicos no SNS.“Comprometi-me, e vou cumprir, a apresentar aos partidos, mas em particular ao Partido Socialista, uma proposta que, à luz de princípios elementares de boa-fé, de lealdade, de responsabilidade, de primazia do interesse nacional, será uma proposta irrecusável”, afirmou."A partir daí, cada um assume as suas responsabilidades", avisou Montenegro.

Inês Ameixa - Antena 1

Alexandra Leitão considera que há um "consenso" entre peritos e a sociedade portuguesa contra a medida do IRS Jovem, a que os socialistas se opõem.

O FMI critica a proposta de IRS jovem e a descida do IRC em Portugal. O Fundo Monetário Internacional questiona em particular o IRS Jovem, que considera ser uma medida muito cara, de “eficácia duvidosa” e que não garante que vá reduzir a emigração dos jovens.

O encontro está marcado para depois do debate quinzenal, que regressa esta quinta-feira ao Parlamento. O debate será aberto com uma intervenção do primeiro-ministro, seguindo-se perguntas do PS, Chega, IL, BE, PCP, Livre e PAN, pela oposição, e das bancadas que apoiam o executivo, CDS-PP e PSD, com uma duração total de mais de duas horas.Na prática, só a abstenção do PS ou o voto a favor do Chega garantem a aprovação do OE2025. André Ventura tem reiterado a disponibilidade para aprovar o Orçamento, mas só se o PS ficar de fora das negociações.

c/ Lusa