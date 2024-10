A maioria das pensões pagas no ano passado foi inferior ao salário mínimo nacional em vigor, ou seja, abaixo dos 760 euros. 77,4% das novas pensões atribuídas em 2023 eram inferior a 720 euros. Estavam concentradas nos dois escalões mais baixos. Representam mais de 75 mil pensionistas.

Os números constam da proposta de Orçamento do Estado para 2025 e são avançados pelo Correio da Manhã.



Dá ainda conta de que nas quase 98 mil pensões de velhice atribuídas no ano passado, mais de 15 mil dizem respeito a pensões mínimas, com contribuições inferiores a 15 anos.