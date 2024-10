Marcelo acredita "até ao último segundo" que "vai haver Orçamento"

, começou por redarguir o chefe de Estado, questionado pelos jornalistas durante uma deslocação a Viseu.Relativamente a uma eventual aproximação entre o Executivo da Aliança Democrática e o Chega de André Ventura, caso a negociação com os socialistas termine sem fumo branco, Marcelo respondeu:“Portanto, no sentido de que o Conselho de Estado foi um passo importante para a exposição dos pontos de vista, para a compreensão dos pontos de vista e para, falando, as pessoas abrirem sempre alguns novos horizontes,”, acentuou.

“Temos a noção de que o problema do Orçamento é para ser resolvido amanhã, senão hoje mesmo. Mas eu tenho a experiência da minha velhice que é haver orçamentos que são decididos no último minuto, no último segundo. Ora, o último minuto é no final de novembro”.



Quanto à recente avaliação do Fundo Monetário Internacional, que criticou a proposta do IRS Jovem e a descida do IRC , medidas sonantes na proposta de Orçamento do Estado do Governo de PSD e CDS-PP, Marcelo Rebelo de Sousa quis sublinhar que “a posição” da organização “é mista”.“É mais pessimista quanto à baixa de certos impostos e é menos pessimista quanto à baixa de outros.”, acrescentou o presidente, que se escusou a pronunciar-se sobre medidas concretas do Orçamento.“Trata-se de matéria que ainda vai ser debatida no Parlamento, vai ser debatida na generalidade. Se tudo correr bem, como espero, depois na especialidade”, enfatizou., insistiu.“Agora é preciso esperar e ver. É preciso esperar. A espera e a paciência são grandes virtudes”, rematou o presidente, para repetir que “é na base” da expectativa de um entendimento que continua a trabalhar.A uma semana da data limite para a entrega da proposta de Orçamento do Estado, primeiro-ministro e secretário-geral do PS voltam a reunir-se esta quinta-feira para tentar chegar a um acordo. Luís Montenegro prometeu apresentar uma “proposta irrecusável” aos socialistas.