Motoristas. "Até dia 12 é possível a greve ser cancelada"

Cristina Sambado, Andreia Martins, Carlos Santos Neves - RTP06 Ago, 2019, 14:54 / atualizado em 06 Ago, 2019, 15:06 | Economia

O governante recordou que “há dois sindicatos que mantêm o pré-aviso de greve (…) Até ao dia 12 de agosto esses dois sindicatos podem recorrer ao mecanismo legal de mediação e assim evitarmos uma greve e podermos continuar a explorar todas as hipóteses de diálogo”.



Quando confrontado com o facto de os dois sindicatos (SNMMP e SIMM) terem já afirmado que não aceitavam essa solução, Pedro Nunes Santos afirmou que o Governo tem “informações contraditórias sobre isso”.



“O que é revelante é que até dia 12 isso pode acontecer (…) Até dia 12 é possível a greve ser cancelada. Nós apelamos a que isso seja feito. Há mecanismos legais para que o diálogo possa continuar”, acrescentou.





No entanto, Pedro Nuno Santos frisa que, “se a greve não for desconvocada, o Governo está, obviamente, preparado para minorar o impacto negativo de uma greve como esta na vida dos portugueses”.



Para o ministro, a reunião desta terça-feira com a FECTRANS e a ANTRAM decorreu sob um “clima de boa-fé negocial. Fica provado que é possível com diálogo, com negociação conseguir-se resultados e vitórias sem ter de se recorrer sistematicamente à greve”.



“Não estando ainda fechada a alteração à Convenção Coletiva de Trabalho, que está hoje em vigor, conseguiram-se fechar várias matérias - salariais, os aumentos entre dez a 18 por cento já para 2020. Isso foi já assegurado”.



Pedro Nuno Santos acrescentou que o Governo vai “criar um grupo de trabalho para analisar do ponto de vista das cargas e descargas o efetivo cumprimento do que está já previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. Por regra, não é esse o trabalho de motorista”.



“É muito importante para nós, acho que para o país todo, provar-se que é possível chegar-se a acordos sem ter que se estar sistematicamente em greve”, acrescentou.



Pedro Nunes Santos defende “que há uma forma de fazer sindicalismo que passa pela negociação e que essa negociação, um diálogo aberto, leal e honesto entre as partes, permite que os trabalhadores possam ter vitórias”.



“Nós continuaremos a trabalhar para que, com greve ou sem greve, o país tenha condições para poder trabalhar, e os portugueses possam ter o seu dia a dia sem demasiadas consequências negativas”, realçou.



"Greve só depende da ANTRAM"



O porta-voz do SNMMP recorda que é a “primeira vez que se vê o Ministério das Infraestruturas preocupado com problemas reais dos trabalhadores”.







“Não há cedência”, acusa ANTRAM





No final da reunião com o Governo e a FECTRANS, André Matias de Almeida, representante dos patrões, lamentou o que disse ser a ausência de cedências por parte do SNMMP.







"Não há uma cedência deste sindicato. Voltamos a falar exatamente das mesmas coisas sem uma única cedência. A única proposta que este sindicato apresentou ao país para não fazer greve no próximo dia 12 foi a de um aumento salarial em relação ao que estava em cima da mesa. Não há uma única contraproposta nova em relação ao que tem vindo a ser discutido", acusa o representante da ANTRAM.



Em declarações aos jornalistas, André Matias de Almeida ressalvou que o sindicato que apresentou propostas ao Ministério das Infraestruturas, no sentido de aceder ao mecanismo de mediação, acabou por recuar nessas mesmas propostas.





"Antes de a ANTRAM se poder pronunciar sobre esse mecanismo de mediação e sobre as propostas que iria ou não tomar aqui conhecimento, este sindicato entendeu anunciar que o próprio recusa o mecanismo de mediação que ontem lançou em praça pública", referiu o responsável.





A ANTRAM considera, por isso, que o sindicato "não tem outra vontade que não de fazer esta greve" e de "demonstrar mais uma vez o seu poder de parar um país inteiro".







A recusa de aceder ao processo de mediação mostra, segundo o responsável, que esta foi uma proposta apresentada apenas com o propósito de "ludibriar a comunicação social de que este sindicato tenha tido alguma vontade de chegar a entendimento".



“Valorizar os trabalhadores”

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) garantiu, ao final da manhã, que vai recusar a proposta do Governo de acionar um “mecanismo legal de mediação”, tendo em vista desconvocar a paralisação. Pardal Henriques volta a frisar que a "greve só depende da ANTRAM" e dá um prazo, até sexta-feira, para que os patrões apresentem uma "proposta honesta" e "de boa fé"., afirmou Pedro Pardal Henriques à RTP.“Pela primeira vez ouvimos o senhor ministro dizer que há um problema neste setor, que tem que ser resolvido. Até agora, temos visto sempre manifestações de que temos de terminar a greve, devem ter bom senso, que os portugueses não iriam aceitar a greve. Ontem, vimos que há uma preocupação que tem que ser resolvida”, vincou.Pardal Henriques frisa que “não há garantia nenhuma” de que quando a mediação do Governo chegue ao fim “haja resultados para os trabalhadores”. “Até porque esta mediação não é vinculativa”., acrescentou.O SNMMP regista com “agrado a preocupação do senhor ministro”, mas seria registada “com mais agrado se fosse vinculativa”.“Não podemos obviamente desconvocar uma greve só com a promessa de que vamos iniciar, novamente, um processo de mediação que já existiu e que deu naquilo que está hoje”.e o que “se ANTRAM até sexta-feira, um dia antes do plenário, nos apresentar uma proposta honesta formal e de boa fé, para apresentarmos aos filiados”.“Então estudaremos com os filiados a possibilidade de se desconvocar a greve. Se não apresentar proposta nenhuma então o plenário será para organizar os serviços mínimos”, acrescentou.Pedro Pardal Henriques frisou que, mais uma vez, que“Nós não estamos contra as empresas, mas elas precisam dos trabalhadores. E estes trabalhadores já mostraram que estão saturados desta escravidão a que estão a ser submetidos”, acusou.Também ouvido pelos jornalistas à saída do Ministério das Infraestruturas, José Manuel Oliveira, representante da FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, deu conta, por sua vez, das matérias que estiveram em cima da mesa na reunião desta terça-feira com a ANTRAM e o Executivo.Questionado sobre a posição assumida pela Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias à entrada para o encontro, no sentido da exclusão dos sindicatos que convocaram a greve de um novo Acordo Coletivo de Trabalho, o sindicalista revelou-se cauteloso., sublinhou.“Nós somos subscritores do contrato coletivo de trabalho, a única organização que tem um contrato coletivo de trabalho no sector que tem de ser aplicado em todas as empresas. Dentro daquilo que está previso no contrato de trabalho, estamos a proceder à sua revisão”, fez notar.José Manuel Oliveira adiantou que. Apenas com a FECTRANS.