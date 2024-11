Nuno Melo espera que a oposição "não destrua" na especialidade o que foi construído com a viabilização do Orçamento do Estado na generalidade.

O líder do CDS reuniu o conselho nacional do partido para preparar as autárquicas do próximo ano.



Os centristas esperam concorrer na maioria dos casos em coligação com o PSD, mas querem manter as seis autarquias que governam sozinhos.



Enquanto ministro da Defesa, Nuno Melo lembrou os mil dias de guerra na Ucrânia e deixou um apelo à paz em defesa dos ucranianos.