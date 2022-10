OE2023. Assembleia da República inicia debate na generalidade

O Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatido durante dois dias na Assembleia da República. Com aprovação praticamente garantida devido à maioria absoluta dos socialistas, todos os partidos da oposição disseram já que vão votar contra a proposta do Governo, à exceção do PAN e do Livre, que continuam disponíveis para ponderar o voto a favor do diploma.

Mais atualizações





11h12 – Bloco diz que maioria absoluta do PS “faz o que bem entende”



Já Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, considera que “um Governo que apresenta um orçamento na Assembleia da República que escolhe um corte de salário real, transversal à população (…), fez uma escolha nesse orçamento, e não é uma escolha à esquerda”.



“Nenhum Governo pode apresentar um orçamento que corta salários e pensões e esperar negociá-lo com a esquerda”, defendeu.



A deputada bloquista entende que a maioria absoluta do PS “faz o que bem entende” e “escolheu um acordo com os patrões em vez de um orçamento à esquerda”.



Já Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, considera que “um Governo que apresenta um orçamento na Assembleia da República que escolhe um corte de salário real, transversal à população (…), fez uma escolha nesse orçamento, e não é uma escolha à esquerda”.“Nenhum Governo pode apresentar um orçamento que corta salários e pensões e esperar negociá-lo com a esquerda”, defendeu.A deputada bloquista entende que a maioria absoluta do PS “faz o que bem entende” e “escolheu um acordo com os patrões em vez de um orçamento à esquerda”.

11h00 – IL gostava de ver Governo a “resolver os problemas de Portugal”



Carla Castro, da Iniciativa Liberal, criticou a reforma fiscal e a ausência de medidas para devolver poder de compra às famílias e retomar a competitividade das empresas.



“Não há nada que tenha impacto realmente na produtividade, pelo contrário”, declarou à RTP.



“Sem crescimento, não conseguimos nem melhorar as condições sociais de Portugal, nem dar oportunidades de mobilidade social”.



Frisando que a Iniciativa Liberal é reformista, Carla Castro defendeu que o primeiro-ministro e vários deputados das bancadas parlamentares não devem “contribuir para a desinformação” nem “infantilizar as pessoas”.



“Gostava de ver o Governo centrado a resolver os problemas de Portugal” em vez de fazer “manobras de diversão”, acrescentou.





10h34 - Livre ainda em análise sobre o sentido de voto



Em declarações à RTP esta manhã, o Livre disse estar ainda em análise sobre qual será o seu sentido de voto. A deputada Isabel Mendes Lopes avançou que o partido terá esta quarta-feira uma reunião nesse sentido.



"Temos de perceber qual é a abertura que o Governo tem para incluir propostas que melhorem este Orçamento do Estado e que façam a diferença na vida das pessoas e das famílias durante o próximo ano de 2023, que vai ser um ano muito difícil", explicou.



O Livre irá apresentar várias propostas ao Governo, desde a criação de um passe ferroviário nacional ao reforço térmico das casas.



"O sentido de voto depende da negociação e da efetiva aceitação das propostas", acrescentou.







10h25 - Só PAN e Livre não revelaram sentido de voto

Maioria socialista garante aprovação do OE

Durante o debate, o Governo vai procurar reforçar os convites para um diálogo à esquerda. Todos os partidos da oposição, exceto o PAN, de Inês Sousa Real, e o Livre, de Rui Tavares, já anunciaram que irão votar contra a viabilização do diploma do executivo.A Assembleia da República inicia esta quarta-feira o debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023. A discussão será aberta pelo primeiro-ministro, António Costa, e prolongar-se-á até quinta-feira.A proposta do Governo tem a votação final global marcada para 25 de novembro e a sua aprovação está praticamente garantida pela maioria absoluta do PS.Nos planos económico e financeiro, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023 reflete a atual conjuntura internacional de alta de inflação e de subida das taxas de juro, agravada por uma crise energética na sequência da intervenção militar russa na Ucrânia.O Governo prevê que o crescimento desacelere em 2023 para 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) contra 6,5% no final deste ano - um indicador que vários analistas classificam como otimista. Idênticas dúvidas são colocadas em relação à inflação projetada pelo executivo socialista para 2023, na ordem dos 4%, depois de este ano se estimar em 7,4%.A proposta orçamental do Governo traduz também um objetivo de manter a trajetória de consolidação orçamental, com o défice a baixar dos 1,9% deste ano para 0,9% em 2023 e a dívida a cair para 110% do PIB no próximo ano.