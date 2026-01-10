Pedro Neto marca na goleada do Chelsea na Taça em dia de estreia de novo treinador

Liam Rosenior foi o escolhido para suceder ao despedido Enzo Maresca e começou o seu trajeto no Chelsea com o apuramento para a quarta ronda, depois de uma goleada no campo do 19.º classificado do Championship (segundo escalão).



Num duelo entre emblemas londrinos, Pedro Neto foi lançado já no final da partida, mas ainda foi a tempo de fazer o 4-0 para o Chelsea, aos 90+1 minutos, com assistência do argentino Enzo Fernandez, ex-Benfica, que fechou a contagem aos 90+4, na marcação de uma grande penalidade.



Num encontro que logo cedo teve uma longa paragem devido a uma emergência médica nas bancadas, o holandês Jorrel Hato abriu a contagem, aos 45+4 minutos, seguindo de remates certeiros de Adarabioyo, aos 50, e do espanhol Guiu, aos 62, para os ‘blues’.



O melhor que o Charlton conseguiu foi reduzir, na altura para 2-1, por Leaburn, aos 57 minutos.



O Chelsea venceu por oito vezes a Taça de Inglaterra, a prova mais antiga do futebol mundial, a última vez em 2017/18.