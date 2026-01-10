Futebol Internacional
Taça de França avança sem surpresas nos 16 avos
Os jogos de hoje dos 16 avos de final da Taça de França de futebol não renderam surpresas, com a 'lei do mais forte' a imperar, com maiores ou menores dificuldades para os clubes das ligas principais.
O Toulouse liderou até ao minuto 90, mas o Angers forçou prolongamento (1-1) e grandes penalidades (6-5), no único jogo entre emblemas da primeira divisão.
O Reims, do segundo escalão mas finalista vencido da última edição, também teve de ir a penáltis face ao Puy-en-Velay, dos Nacionais. Depois do 0-0, o guarda-redes Alexandre Olliero foi determinante, com três defesas.
Frente aos Hauts Lyonais, da N3, o Lorient virou o marcador na segunda parte, com um bis de Bamba Dieng, e ganhou por 3-1.
O modesto Montreuil, dos regionais, começou na frente face ao Amiens (II Liga) mas acabou batido, por 4-2.
Em duelo de equipas do segundo escalão, o Troyes ganhou por 2-0 em Bastia. O Laval, igualmente da II Liga, superou por 2-0 o Istres.
O Mónaco ganhou por 3-1 em Orleães e o Estrasburgo goleou por 6-0 em Avranches. O jogo entre Sochaux e Lens foi adiado para domingo.
