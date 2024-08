Onda de pânico. Wall Street em queda acentuada na sequência da derrocada das bolsas

"A calmaria do verão acabou!, à medida que se intensificam os receios de uma recessão nos EUA", explicou à AFP Neil Shearing, da Capital Economics.Pouco depois das 14h30, hora a que abriu a sessão, o índice Dow Jones perdia quase 2,38 por cento, o Nasdaq caía 3,81 por cento e o S&P 500 3,16 por cento. Dez minutos depois, estes índices tinham baixado ainda mais.

Segundo analistas, a volatilidade atingiu hoje níveis não vistos desde a queda das bolsas em março de 2020, por causa da pandemia de covid-19.

Os índices de Wall Street começaram a cair acentuadamente na sexta-feira, depois de. A criação de emprego abrandou para 114.000, em comparação com 179.000 em junho.Nessa altura, o Nasdaq entrou na zona de correção, perdendo 2,43 por cento para 16.776,16 pontos. O Dow Jones cedeu então 1,51 por cento para 39.737,26 pontos e o índice alargado S&P 500 perdeu 1,84 por cento, para 5.346,56 pontos.Na manhã desta segunda-feira, a Apple perdeu 5,08 por cento, a Nvidia 6,77 por cento e a Tesla 5,72 por cento.

Trump ataca Kamala

Donald Trump já aproveitou a queda das bolsas para atacar a rival democrata Kamala Harris, alegando que os mercados estão a rejeitar a sua candidatura.





Numa série de mensagens na rede social Truth, o republicano garantiu que "os mercados nunca aceitarão" Harris por esta ser "uma lunática radical de esquerda".

"Os eleitores têm uma escolha: a prosperidade de Trump ou ode Kamala e a Grande Depressão de 2024, para não mencionar a probabilidade de", defendeu o candidato.As declarações de Trump surgem no dia em que o Partido Democrático conclui a votação para oficializar Kamala Harris como a sua candidata às eleições de 5 de novembro.

“Disparar primeiro, fazer perguntas depois”

Para lutar contra a elevada taxa de inflação, a Reserva Federal mantém desde há um ano as taxas nos níveis mais altos desde 2001, entre 5,25% e 5,50% e deixou-as inalteradas na passada quarta-feira.Agora surgem receios sobre sePara Peter Cardillo, da Spartan Capital, a derrocada do mercado foi "o resultado de uma combinação de fatores, entre os receios de um abrandamento da economia americana e a retirada do carry-trade", operação que consiste em comprar a moeda de um país onde as taxas são mais baixas e vendê-la de imediato noutro país com taxas de jutos maiores.Na opinião do analista Sam Stovall,. "As preocupações com uma recessão e a queda do mercado japonês numa zona de correção no espaço de alguns dias estão a causar pânico entre os investidores", acrescentou à AFP.Pedro Lino, analista de mercado da Optimize, considerou em entrevista à RTP ser caso para falar numa, mas atenuou as perdas no final da sessão, terminando com o índice PSI a descer 1,87% para 6.467,97 pontos.Das 16 cotadas que integram o PSI, 14 desceram e só duas subiram, tendo o grupo EDP liderado as descidas. A EDP caiu 4,71% para 3,66 euros e a EDP Renováveis baixou 4,21% para 14,11 euros.Em terreno positivo, a Jerónimo Martins avançou 0,94% para 16,16 euros e o BCP, único banco que integra o PSI, subiu 0,61% para 0,36 euros.Nas principais bolsas europeias, Madrid desceu 2,34%, Milão 2,27%, Londres 2,04%, Frankfurt 1,82% e Paris 1,42%.c/ agências