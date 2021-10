Orçamento do Estado. Governo apresenta aos partidos linhas gerais da proposta

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, apresenta hoje aos partidos da oposição, em reuniões individuais, as linhas gerais da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). Acompanhamos ao longo do dia as reações a esta primeira conversa.

Em declarações no final do encontro, Afonso Oliveira, do PSD, afirmou que saíram da reunião " mais preocupados do que entrámos". Disse também que o governo não tem fechado "todo o quadro macro-económico do próximo ano" e que está a negociar com os partidos à esquerda do Executivo.





Para o PSD é "fundamental que aja respostas para as empresas e para as famílias" em particular num momento de recuperação de uma pandemia que atingiu tantas pessoas.





Sobre o sentido de voto, Afonso Oliveira afirmou que "na próxima segunda-feira analisaremos o orçamento e avaliaremos as políticas e propostas apresentadas". "Hoje não as conhecemos", continuou.





09h04 - António Costa diz que governo está empenhado num Orçamento do Estado virado para as novas gerações





08h49 - António Costa considera ser absolutamente fundamental um bom OE para o país





"Nós estamos a trabalhar com o PAN, com o PEV, com o PCP, com o Bloco. Há múltiplas questões que têm sido colocadas, umas idênticas, outras diversas. Os diálogos estão a decorrer a bom ritmo com todos, mas enfim, as questões são diversas relativamente a cada um", observou o chefe do executivo.



O Conselho de Ministros reuniu-se na terça-feira para debater a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022, documento que será aprovado numa reunião formal do executivo no final desta semana.





A partir das 08:30, na Assembleia da República, João Leão -- juntamente com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro -- recebe os partidos "ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição" nas habituais reuniões que antecedem a entrega da proposta do executivo, que dará entrada no parlamento no dia 11 de outubro.