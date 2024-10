Privatização da TAP. Ministro das Finanças diz haver três interessados

Sobre o Orçamento do Estado, o ministro das Finanças acredita que o país vai ter Orçamento para 2025 e põe a responsabilidade da viabilização do lado do Partido Socialista.Contudo, Miranda Sarmento diz que já não existe “grande margem para negociar”.

O governante adiantou que o processo de venda da companhia aérea deve ficar concluído no próximo ano, sendo que o Governo já realizou reuniões com dois dos grupos interessados nesta privatização.O Governo vai reunir-se com a AIR France KLM, depois de já se ter encontrado com a alemã Luftansa e a IAG, que detém a Iberia e a British Airways.