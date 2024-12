Relatório sobre Emprego. Eficácia do sistema proteção social em Portugal piorou em 2023

Comissão e Conselho notam que,As duas instituições europeias referem que, embora os preços e os salários nominais tenham crescido rapidamente nos últimos anos, os benefícios sociais não aumentaram ao mesmo ritmo.O relatório refere ainda queMas, o que os peritos entendem como uma das deteriorações mais graves da União Europeia.A percentagem de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social também é particularmente elevada nas regiões ultraperiféricas., revertendo assim as melhorias passadas.Além disso, existem disparidades regionais significativas, com taxas muito mais elevadas, por exemplo, para a região do Algarve (16 por cento) e, em particular, para a Região Autónoma dos Açores (21,7 por cento).

As competências básicas dos alunos deterioraram-se significativamente desde 2018.

Num contexto de crescimento económico acima da média da UE, a taxa de emprego melhorou de 77,1 por cento em 2022 para 78,0 em 2023 e permanece "na média".Pelo contrário,A taxa de desemprego de longa duração tem melhorado desde 2021, embora ainda esteja acima da média da União Europeia em 2023., exceto nos Açores. Situações de pessoas que não trabalham nem estudam são mais elevadas entre as mulheres e para pessoas com antecedentes migratórios.e está entre os "melhores desempenhos" na disparidade de emprego para pessoas com deficiência.Por outro lado,: 42,9 por cento em 2023, quando a média da União Europeia é de 34,3 por cento.À luz das conclusões da análise da primeira fase acima referida e nomeadamente dos três indicadores considerados “críticos” ou “a observar”,