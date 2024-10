Sonae Sierra notifica AdC da compra dos centros comerciais Colombo e Vasco da Gama

Num comunicado disponibilizado no seu `site`, a AdC diz ter recebido no passado dia 24 uma notificação prévia desta operação de concentração de empresas, que "consiste na aquisição, pela Sonae Sierra, SGPS, SA, indiretamente, através de participada, do controlo exclusivo sobre as sociedades Centro Colombo -- Centro Comercial, SA e Centro Vasco da Gama - Centro Comercial, SA".

No passado dia 04, o regulador anunciou uma operação semelhante protagonizada pela Sonae Sierra relativamente ao centro comercial Norteshopping, no Porto.

A Sonae Sierra é uma `holding` controlada em exclusivo pela Sonae SGPS e especializada no investimento e gestão de centros comerciais e de outros ativos imobiliários destinados a atividades comerciais, assim como à prestação de serviços de investimento, desenvolvimento e gestão imobiliária.