Vice-secretário dos EUA defende necessidade de diversificar cadeias de abastecimento

Jose W. Fernandez, que falava num encontro com jornalistas na embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa, no âmbito de uma visita a Portugal, adiantou que em muitas das conversas que tem tido com vários países em diferentes partes do mundo a ênfase tem estado na "necessidade de diversificar" a cadeia de abastecimento.

Não apenas na produção das fontes, mas também de portos, de infraestrutura portuária e afins.

"É por isso que continuamos a insistir na necessidade de infraestruturas seguras" e de diversificar, em termos gerais, acrescentou, referindo que esta visão existiria mesmo sem a guerra.

Foi "algo que aprendemos durante a covid e aprendemos de maneira difícil", já que "ter uma ou duas fontes de fornecimento pode ser perigoso", prosseguiu.

Sobre o investimento português nos Estados Unidos, Jose W. Fernandez vê essa aposta "positivamente".

"Saudamos os investimentos portugueses nos Estados Unidos", nomeadamente no setor da energia e "pensamos que está a ter sucesso", considerou.

Disse ainda que teve conversas com duas empresas portuguesas que disseram quais são as suas necessidades e que têm grandes planos e acreditam que há "depósitos substanciais" de lítio em Portugal.

"Estão à procura de financiamento" e de clientes "e nós queremos ajudar e achamos que podemos", continuou.

Os Estados Unidos esperam "continuar a atrair empresas portuguesas e estrangeiras, em geral" para os seus projetos.