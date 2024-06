Tânger Corrêa promete cumprir cinco anos no Parlamento Europeu

Nesta entrevista, o antigo embaixador confessa que não estava à espera de uma campanha tão dura - diz mesmo que tem sido de “baixa política”, mas nega que o Chega esteja a fazer uma campanha pela negativa.Se for eleito eurodeputado, Tânger Corrêa garante que vai votar sempre de acordo com os princípios e ideias do Chega, mesmo que isso implique não estar ao lado da família política em que se insere o partido, o grupo político de extrema-direita Identidade e Democracia.



Entrevista conduzida pela jornalista Isabel Cunha que acompanha a caravana do Chega.