Oposição da Eslováquia surpreende partido governamental pró-Moscovo

Fico, que é hostil à ajuda militar dada à Ucrânia na guerra com a Rússia, era o favorito nas últimas sondagens, que sugeriam que o atentado falhado de que foi vítima tinha impulsionado o apoio ao seu partido, o Smer-SD.

Numa mensagem publicada hoje à noite nas redes sociais, o partido social-democrata Smer-SD deu os "parabéns ao vencedor das eleições, Progresivne Slovensko" (Eslováquia Progressista, PS), segundo a agência francesa AFP.

Na segunda vitória consecutiva nas eleições europeias, o Eslováquia Progressista obteve 27,81% dos votos, o que lhe dará seis deputados europeus, de acordo com os resultados amplamente divulgados pela imprensa eslovaca, mesmo antes de se tornarem oficiais.

O Smer-SD, com 24,76% dos votos, terá cinco deputados no Parlamento Europeu (PE).

O partido de extrema-direita Republika ficou em terceiro lugar, com 12,53% dos votos, e terá dois representantes no PE, enquanto duas outras formações, o partido democrata-cristão KDH e os sociais-democratas do Hlas-SD, obtiveram um lugar cada.

Segundo o analista Daniel Kerekes, a tentativa de assassinato de Fico, em 15 de maio, acabou por mobilizar tanto os eleitores do Smer-SD como os do PS.

"Não foi apenas o Smer-SD que beneficiou do atentado. Os partidos da oposição, em particular o PS, cujo eleitorado está preocupado com a evolução da situação na Eslováquia, também obtiveram ganhos significativos", disse à AFP.

O líder socialista e antigo vice-presidente do PE, Michal Simecka, considerou que o resultado representa "uma mensagem muito importante enviada pelos eleitores" ao Governo de Fico.

"Abrandem, porque não podem fazer o que querem", afirmou.

A taxa de participação de 34,38% foi superior à registada na Eslováquia em eleições anteriores.

A Eslováquia, um país com 5,4 milhões de habitantes e membro da União Europeia e da NATO desde 2004, elege 15 dos 720 membros do Parlamento Europeu.