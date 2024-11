Autoridades russas avaliam reconstrução de Kursk em 6,7 mil milhões de euros

"O custo da recuperação da região de Kursk ascende a mais de 700 mil milhões de rublos", indicou o governador local

Alexei Smirnov referiu que as autoridades estão a trabalhar tanto com a população afetada como com as estruturas comerciais para avaliar todos os danos causados ??pela incursão militar ucraniana.

Um levantamento conjunto das Nações Unidas, Governo ucraniano, Banco Mundial e Comissão Europeia, revelado em fevereiro por ocasião do segundo aniversário da invasão russa, calculava em 486 mil milhões de dólares (456 mil milhões de euros) o valor necessário durante uma década para a reconstrução da Ucrânia.

Este valor deve ter sido aumentado substancialmente desde então, no seguimento da continuação da guerra e dos bombardeamentos intensivos russos de infraestruturas essenciais ucranianas, sobretudo as energéticas.

O Ministério da Defesa de Moscovo assinalou hoje que as tropas russas repeliram seis novos contra-ataques das forças ucranianas em Kursk, que disse estarem a perder cerca de 300 homens num dia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, comentou na passada quinta-feira que Kiev perdeu mais homens nos últimos três meses na frente de Kursk do que em todo o conflito em 2023.

Segundo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksander Sirsky, a Rússia está a envolver dezenas de milhares de soldados das suas "melhores unidades" para recuperar o controlo da região fronteiriça de Kursk.

O líder militar ucraniano analisou hoje a evolução da situação com os comandantes envolvidos na ofensiva de Kursk, elogiando a sua resistência, informou o seu gabinete numa publicação na rede Telegram.

Segundo Sirsky, as forças russas estão a tentar avançar em várias áreas como Prokovski, Kurakhove ou Toretsk e, se o tivessem conseguido, a situação na frente teria piorado "significativamente".

A Ucrânia está a tentar, pelo menos, preservar os ganhos obtidos na região desde o início da incursão transfronteiriça, ao mesmo tempo que procura limitar os progressos russos em Donetsk, no leste do país.

De acordo com as autoridades ucranianas, a frente de Kursk conta já com a participação de um contingente norte-coreano a lutar ao lado das forças russas.