Dois mortos em ataques russos na região de Zaporijia

"Um homem e uma mulher morreram na sequência de bombardeamentos inimigos", enquanto outro homem ficou ferido, declarou Ivan Fedorov, na plataforma de mensagens Telegram.

O dirigente contabilizou 391 ataques russos contra dez municípios da região de Zaporijia nas últimas 24 horas.

Esta região do sul da Ucrânia, que a Rússia afirma ter anexado, é regularmente palco de ataques, um dos quais matou sete pessoas e feriu cerca de 40 no final de junho.

Oito pessoas ficaram feridas na quarta-feira num ataque de um `drone` ucraniano no local de uma subestação da central nuclear de Zaporijia, ocupada pela Rússia, indicou o grupo russo Rosatom, que denunciou um aumento do número de ataques.

Embora o exército russo ocupe vastas áreas desta região, não tem o controlo total.

A Rússia atacou Zaporijia e cidades vizinhas várias vezes desde o início da invasão da Ucrânia em 2022, mas nas últimas semanas concentrou os esforços principalmente no leste do país e não no sul.