Leste da Ucrânia. Forças russas assumem controlo de Vuhledar

O Ministério russo da Defesa ainda não confirmou a captura da cidade.

Imagens de forças russas agitando sua bandeira no telhado de um prédio administrativo na terça-feira no centro de Vuhledar mostraram partes dos edifícios quase destruídos e cujas janelas enegrecidas, pelo carvão e pelos intensos combates dos últimos dois anos, ficaram todas partidas.

A Rússia em 2022 que tinha anexado quatro regiões ucranianas - incluindo Donetsk - um movimento que Kiev e o Ocidente rejeitaram como ilegal.A cidade situa-se na intersecção dos campos de batalha oriental e meridional, o que lhe confere uma importância acrescida para o abastecimento das tropas de ambos os lados.

Construída pela URSS

Vuhledar foi construída pela União Soviética (URSS) em meados dos anos 60 em torno da mina de carvão. Atualmente, existem duas minas com reservas significativas de matéria-prima. Os russos chamavam Ugledar à cidade, que se situa numa planície plana e era composta por edifícios de apartamentos altos e outras estruturas.

Vuhledar - que significa “dádiva de carvão” - também fica perto de uma linha ferroviária que liga a Crimeia, a península do Mar Negro que a Rússia anexou à Ucrânia em 2014, à região industrializada de Donbass da Ucrânia, que inclui Donetsk e a região oriental de Lugansk, a maior parte da qual é controlada por Moscovo.



O controlo da cidade - que os russos há muito consideram como uma das posições fortificadas mais difíceis de quebrar na Ucrânia - é considerado fundamental pelas duas partes devido à sua posição em terreno elevado e porque se situa na intersecção das frentes leste e sul do campo de batalha, o que lhe confere uma importância acrescida quando se trata de abastecer as forças.







Enquanto as forças ucranianas controlavam totalmente Vuhledar, puderam utilizar a cidade como plataforma para bombardear as linhas de abastecimento militar russas na zona.Nenhum dos lados revela baixas, mas as autoridades ucranianas disseram que as perdas russas sofridas durante as anteriores tentativas falhadas de tomar a cidade tinham sido significativas. Moscovo afirma que a Ucrânia também pagou um elevado preço humano ao tentar manter Vuhledar.

Cidade-fantasma

Os intensos combates desde 2022 deixaram grande parte da cidade destruída.Maksym Verbovsky, o vice-presidente da câmara local, afirmou, no ano passado, aos meios de comunicação social ucranianos que todos os edifícios tinham sido danificados, bem como todas as infraestruturas.

Na altura, restavam menos de 500 civis, incluindo três crianças e muitos idosos. Desde então, todas as crianças e a maioria dos adultos foram retiradas.