Terceiro ataque massivo russo com `drones` atinge o território ucraniano

As autoridades ucranianas ainda não comunicaram a existência de vítimas mortais ou danos materiais importantes após este ataque russo.

Esse foi o terceiro ataque massivo com `drones` que a Rússia realizou contra o território ucraniano esta semana.

Os `drones` foram intercetados nas regiões de Kharkiv e Sumi (nordeste), Donetsk (leste), Cherkasi, Kirovograd, Polatva e Dnipropetrovsk (centro), Kiev (norte) e Kherson (sul), segundo a nota da força aérea ucraniana.

Durante as primeiras horas de segunda-feira, as forças do Kremlin dispararam um total de 109 `drones` Shahed contra várias regiões da Ucrânia, dos quais 99 foram abatidos pela força aérea ucraniana. A Rússia lançou simultaneamente 127 mísseis, causando danos em numerosas infraestruturas elétricas ucranianas.

A Rússia voltou a atacar a Ucrânia na terça-feira com 81 `drones`, dos quais 60 foram intercetados pelas defesas aéreas ucranianas.

Os `drones kamikaze` Shahed são uma tecnologia relativamente barata, capaz de atingir alvos de longo alcance e que a Rússia adquire aos seus aliados iranianos.

A Procuradoria ucraniana anunciou na quarta-feira que está a investigar um general da Guarda Revolucionária do Irão pela sua responsabilidade na transferência destes `drones` para a Rússia.