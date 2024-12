Ucrânia abateu 21 drones russos

Analistas militares afirmaram que a Ucrânia está a utilizar cada vez mais a guerra eletrónica para torpedear ou enganar osrussos.Os destroços dosdanificaram casas residenciais na região oriental de Kharkiv e na região de Odesa, no sul, revelaram as autoridades regionais.Esta segunda-feira, o Ministério da Defesa da Rússia revelou que as forças de Moscovo tomaram Novoolenivka, uma vila na região de Donetsk, no leste da Ucrânia

Rússia contra possível envio de um contingente europeu



O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, afirmou que a Rússia se opõe a um possível envio de um contingente europeu de paz para a Ucrânia em caso de paz com Moscovo.[Donald Trump] destinadas a adiar a adesão da Ucrânia à NATO por 20 anos", afirmou Lavrov à agência estatal Tass.Entre as ideias exploradas pelas chancelarias europeias e por Washington, está a do envio de um contingente militar europeu para a Ucrânia, ao longo da linha da frente que se estende por cerca de mil quilómetros.Uma hipótese que poderá envolver os exércitos dos países membros da NATO, ou mesmo detentores de armas nucleares, como a França e o Reino Unido."É obviamente prematuro falar (...) de forças de manutenção da paz", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em 16 de dezembro.Por sua vez, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, frisou que queria mais armas e garantias de segurança dos seus aliados ocidentais antes de qualquer negociação com Moscovo.

Vladimir Putin, por seu lado, exige ainda a rendição da Ucrânia, a sua renúncia à adesão à NATO e que a Rússia mantenha os territórios ucranianos que anexou.





c/agências