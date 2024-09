Vista grossa ao TPI. Mongólia estende passadeira vermelha a Putin

A Ucrânia afirma que o facto de a Mongólia não ter detido Putin representa uma falha em agir e foi "um duro golpe para o Tribunal Penal Internacional e o sistema de direito penal". De acordo com o porta-voz do Ministério ucraniano das Relações Exteriores "a Mongólia permitiu que um criminoso acusado escapasse da justiça, partilhando assim a responsabilidade pelos crimes de guerra". Através do Telegram, o porta-voz do Ministério ucraniano defende que o país vai discutir com os aliados formas para garantir que a Mongólia sinta as consequências.





Quanto à chegada de Putin, ao sair da limusine, foi recebido pelo homólogo mongol e recebeu flores das mãos de uma criança. A seguir as palavras: "as relações com a Mongólia estão entre as prioridades da nossa política externa na Ásia e foram debatidas ao mais alto nível para reforçar a parceria estratégica".





O mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, emitido em 2023 contra Putin, obriga os 124 estados-membros do tribunal, incluindo a Mongólia, a prender o presidente russo e transferi-lo para Haia para julgamento. O TPI acusa Putin de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia. O Kremlin rejeitou a acusação e apontou motivos políticos. O porta-voz do Kremlin desvalorizou quaisquer ações para cumprir o mandado do TPI.







A Mongólia espera que esta visita de Estado, até porque Moscovo quer construir um gasoduto, através da Mongólia, com capacidade para transportar muitos milhões de metros cúbicos de gás natural por ano da região de Yamal para a China.