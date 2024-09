Putin visita Mongólia em risco de ser detido

Em Ulan Bator, onde chegou na noite de segunda-feira, Putin reúne com o seu homólogo mongol, Ukhnaa Khurelsukh, com quem “”, segundo o Kremlin. Entre os principais assuntos, projeto em relação ao qual as autoridades mongóis mantêm reservas.O presidente russo participará também num evento comemorativo do 85.º aniversário da Batalha do Rio Khalkh, em que as tropas soviéticas e mongóis se defrontaram com as forças japonesas.Uma porta-voz para a Política Externa da UE, Nabila Massrali referiu na segunda-feira que desde 2002 que a Mongólia tem obrigações para cumprir no âmbito do Estatuto de Roma, devendo assim executar o mandado internacional do TPI.