"Batalha de ajuste de contas". Hezbollah anuncia "nova fase" na guerra contra Israel

, disse Naim Qassem, número dois do Hezbollah, este domingo durante o funeral de um dos comandantes do grupo morto na sexta-feira num ataque israelita em Beirute.

“Esta operação contra a cadeia de comando do Hezbollah é uma mensagem clara para o Hezbollah, mas é também uma mensagem para o Médio Oriente e mais além: somos capazes de alcançar qualquer pessoa que ameace os cidadãos do Estado de Israel”, alertou Halevi numa mensagem divulgada este domingo. O conflito entre Israel e o Hezbollah intensificou-se após os sucessivos ataques esta semana, que provocaram dezenas de mortos e milhares de feridos no Líbano.





No sábado, um dia depois de Israel ter lançado o pior ataque contra o Líbano em décadas, o exército israelita lançou 400 ataques contra o Líbano e o Hezbollah, afirmando ter atingido cerca de 290 alvos. Em retaliação, o Hezbollah disparou rockets contra uma base da força aérea israelita perto da cidade de Haifa.

"Nos últimos dias, infligimos uma série de golpes ao Hezbollah que ele nunca imaginou", disse o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, este domingo. "Se o Hezbollah não percebeu a mensagem, eu prometo-vos, ele entenderá a mensagem”, rematou.

ONU alerta para risco de “catástrofe iminente”

A comunidade internacional está preocupada com a escalada de tensão no Líbano e exige um cessar-fogo."A União Europeia está extremamente preocupada com a escalada no Líbano após os ataques de sexta-feira em Beirute", disse Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia, num comunicado este domingo, apelando a um "cessar-fogo ao longo da linha azul, tal como em Gaza".Também os Estados Unidos revelaram hoje preocupação com a situação, lembrando que ainda há espaço para uma solução diplomática.disse o porta-voz da Casa Branca John Kirby, reforçando que se mantêm intactas "as possibilidades de uma solução diplomática", para as quais prometem empenhar-se.Por sua vez, o chefe da diplomacia britânica, David Lammy, apelou hoje a "um cessar-fogo imediato" entre Israel e o Hezbollah.

"Nos últimos dias temos assistido a uma escalada preocupante entre Israel e o Hezbollah libanês", disse Lamy, durante o congresso do Partido Trabalhista, que decorre em Liverpool.