Hamas confirma morte de Yahya Sinwar

"Choramos a morte do grande líder, o irmão mártir, Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", declarou Khalil al-Hayya, um responsável do Hamas que reside no Qatar, num vídeo transmitido pelo canal televisivo de notícias Al-Jazeera.

Israel anunciou na quinta-feira que Yahya Sinwar, considerado o arquiteto do ataque sem precedentes do Hamas em território israelita, a 07 de outubro, tinha sido morto numa operação em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"O martírio do nosso líder (...) e de todos os líderes e símbolos do movimento (...) só fortalecerá o nosso movimento e a nossa resistência", acrescentou.

O Hamas indicou hoje que os reféns só serão libertados quando Israel puser termo à guerra na Faixa de Gaza, o seu Exército retirar do território e os prisioneiros palestinianos detidos em Israel forem libertados.

Os reféns "não regressarão (...) até que a agressão ao nosso povo em Gaza termine, haja uma retirada completa do território e os nossos heroicos prisioneiros sejam libertados das prisões da ocupação", sublinhou Khalil al-Hayya, no comunicado em vídeo transmitido pela Al-Jazeera.