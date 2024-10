Huthis ameaçam resposta a ataque dos EUA no Iémen

"Confirmamos que a agressão dos Estados Unidos não ficará impune", afirmou, em comunicado, o gabinete político do movimento rebelde, acrescentando que as forças norte-americanas "pagarão um preço elevado pela sua agressão".

Esta declaração surge pouco depois de os Estados Unidos terem reportado um ataque com bombardeiros B-2 numa tentativa de demonstrar as suas "capacidades estratégicas", provando que podem "lançar ações deste tipo a qualquer momento e local quando necessário".

O Governo dos EUA informou que o alvo destes ataques eram instalações subterrâneas pertencentes aos Huthis, que acusam de visar civis e atacar navios de países terceiros, principalmente em zonas do Mar Vermelho.

Os Huthis - que controlam a capital iemenita, Sana, e outras zonas do norte e oeste do país desde 2015 - lançaram vários ataques contra o território israelita e contra navios com algum tipo de ligação a Israel, em resultado da ofensiva lançada contra Gaza após os ataques perpetrados em 07 de outubro de 2023 pelo grupo islamita Hamas.

Os Huthis também têm atacado navios norte-americanos e britânicos em resposta ao bombardeamento destes países contra o Iémen.