Imagens revelam que refém com nacionalidade portuguesa estava vivo quando foi capturado em Gaza

De acordo com o canal israelita N12,Nas imagens, segundo descreve o Jerusalem Post . Estes são os primeiros sinais de que Levy foi feito refém em vida e que pode mesmo ainda estar vivo.de 7 de outubro. Chegaram momentos antes do início do ataque perpetrado pelo Hamas e fugiram para um abrigo antiaéreo que foi posteriormente cercado pelos membros do Hamas.pouco depois.

Michael, irmão de Levy, descreveu o vídeo como algo “muito difícil” de ver. O irmão surge “rodeado de corpos”, incluindo o da mulher. “Ouve-se os terroristas a falarem entre si em árabe, dizendo que há ninguém vivo” e depois a “perguntarem-lhe se é um soldado”.







“Ouve-se Or a implorar para não ser capturado ou baleado", acrescenta Michael, citado pelo jornal The Jerusalem Post.





O irmão de Or Levy, Michael, já veio a Portugal várias vezes ao longo dos últimos meses, num esforço conjunto de várias famílias para que os reféns do Hamas regressem a casa.

Desde o ataque de 7 de outubro que o filho de Or Levy e Eynav Elkayam Levy está ao cuidado dos avós. “Somos uma família à espera do nosso filho”, desabafa Geula Levy, a mãe de Or.Estes avós criam o neto com a normalidade possível, enquanto aguardam notícias do filho. “Com uma criança, devemos comportar-nos como se tudo estivesse normal - rir com ele e estar com ele”, conta Geula.“Rimo-nos e choramos à noite, ele faz com que tudo seja mais fácil para nós”, acrescenta. “Não tenho o privilégio de poder colapsar. Tenho o meu neto e o meu filho ainda por regressar. É difícil, nada nos prepara para isto”, afirma ainda.