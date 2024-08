Revogação por Israel do estatuto diplomático da Noruega na ANP terá consequências garante Oslo

"[A decisão] terá consequências nas nossas relações com o governo de [o primeiro-ministro israelita, Benjamim] Netanyahu. Estamos a examinar as medidas que a Noruega tomará para responder à situação criada pelo governo de Netanyahu", afirmou o chefe da diplomacia, Espen Barth Eide, num comunicado.

Uma ordem israelita revoga o estatuto diplomático de oito diplomatas noruegueses que trabalham na embaixada da Noruega em Israel, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita.

O governo israelita citou o recente reconhecimento do Estado da Palestina pela Noruega, bem como a sua participação em ações legais contra líderes israelitas perante o Tribunal Penal Internacional.

"É importante que os canais diplomáticos funcionem bem, especialmente quando a situação na região é tão grave como é agora. É grave dificultar o trabalho dos diplomatas", respondeu Espen Barth Eide.

"A Noruega é, e sempre será, amiga de Israel e do povo israelita. Ao mesmo tempo, a Noruega criticou claramente a ocupação, a forma como a guerra em Gaza foi conduzida e o sofrimento que causou à população civil palestina", sublinhou o ministro norueguês.

Desde 28 de maio, Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram oficialmente o Estado da Palestina, com o objetivo de avançar, segundo eles, para a paz no Médio Oriente, uma decisão que enfureceu as autoridades israelitas.

Israel anunciou hoje a revogação do estatuto diplomático dos representantes da Noruega junto da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), em resposta às medidas "unilaterais e anti-israelitas" do Governo norueguês, incluindo o reconhecimento do Estado palestiniano.

"Aqueles que nos atacam e seguem uma política unilateral contra nós pagarão um preço", afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, na carta enviada à embaixada norueguesa em Telavive.

Katz explicou que a decisão surge no contexto de "uma série de medidas unilaterais e anti-israelitas por parte do governo norueguês, incluindo o reconhecimento de um Estado palestiniano, a adesão ao processo contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça [TIJ] e declarações graves de altos funcionários noruegueses".

O embaixador norueguês em Israel, Per Egil Selvaag, foi convocado hoje ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo-lhe sido entregue uma nota diplomática informando a Noruega da reação israelita, e que lhe revogará o estatuto diplomático dentro de sete dias.

A embaixada norueguesa acolhe um grupo de oito diplomatas, cujas funções visam representar o país junto da Autoridade Palestiniana, tendo Katz ordenado o corte "imediato" da ligação com aquela entidade, que governa pequenas partes da Cisjordânia mas é reconhecida pela comunidade internacional como interlocutor legítimo do povo palestiniano, saída dos Acordos de Oslo.